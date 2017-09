Lopetegui: "Isco está teniendo un crecimiento importante"

Julen Lopetegui, seleccionador nacional de España, aseguró este sábado que Isco Alarcón, uno de los grandes protagonistas de la victoria ante Italia por 3-0, está teniendo un "crecimiento importante" en las últimas temporadas.

Para el seleccionador de España, la continuidad de Isco en el Real Madrid está ayudando al jugador malagueño a convertirse en un futbolista mejor. Sus dos tantos a Italia y su gran actuación durante el tiempo que pasó sobre el césped, no pasó desapercibida.

"Isco ha hecho un partido magnífico, como el resto de sus compañeros. Pero ha desbloqueado el partido con dos goles fantásticos y con su actitud sin balón. Ha querido ser el protagonista. Él, eso lo tiene, como otros futbolistas, que los tenemos nosotros", dijo.

"Es evidente que jugar, tener continuidad y afrontar experiencias y retos importantes en su equipo, hace que futbolísticamente vaya evolucionando y teniendo detalles. Isco tiene mucha calidad pero se está convirtiendo en un gran futbolista. Está teniendo un crecimiento importante", agregó.

El técnico vasco indicó que la perfección futbolística "no existe nunca" y aseguró que España afrontó el partido de manera perfecta con una gran mentalidad pese a saber que iba a haber momentos "duros".

"Había un gran rival enfrente. Han podido empatar, han generado situaciones. Pero el equipo ha hecho un gran partido ante un gran rival. Estamos contentos pero no satisfechos porque no estamos clasificados", explicó.

"Siempre he repetido que siempre he estado muy satisfecho por la respuesta de los jugadores. La actitud y la mentalidad que los chicos han mostrado desde el primer momento ha sido muy buena, pero nos queda mucho camino. Quedan tres partidos", apuntó.

SOBRE EL REGRESO DEL GUAJE VILLA

También habló sobre David Villa, de quien dijo que su salida al campo en los últimos minutos no obedeció a ningún premio. Según aclaró, eligió al delantero asturiano porque tiene plena "confianza" en él y reconoció estar muy contento por haber contado con el jugador español.

También tuvo buenas palabras para Marco Asensio, de quien señaló que el encuentro era "complicado" y destacó que lo afrontó con muy buena actitud.

"Todo lo que se habla sobre él, que es parte de este mundo, no ayuda a afrontar esta situación con 21 años. Pero no le ha afectado. Ha hecho un gran partido y estamos muy contentos con él. Pero lógicamente le queda mucho todavía".

Por último, se refirió a la actuación de Andrés Iniesta y no quiso valorar su situación en el Barcelona porque sería meterse donde no le "llaman".

"Es un jugador extraordinario. No va a haber muchos como él. Cuando está sobre el campo, las cosas son muy sencillas. No miro el carné de identidad de Andrés, tiene una edad fantástica para ser centrocampista. No tengo ninguna duda", finalizó.