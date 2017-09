Washington Tabaréz sobre Luis Suárez: "Está mucho mejor"

El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabaréz, dijo hoy que Luis Suárez estará "mucho mejor" en el próximo partido ante el Paraguay que lo que el jugador estuvo durante el partido contra Argentina, tras el entrenamiento a puerta cerrada de la selección celeste.



"(Suárez) está mucho mejor que para el partido anterior, es obvio, y hoy ha trabajado bien, pero quizás no es el Suárez que venía con un rodaje enorme en la temporada anterior", detalló el entrenador.



Además, recalcó que en la medida en el que el futbolista celeste "esté sano" es un jugador que va a considerar.



Durante el partido ante Argentina, que terminó con un empate a cero, el delantero Suárez fue sustituido en el minuto 82 por un calambre en la pierna derecha.



Con respecto al partido que la selección celeste jugará contra Paraguay el próximo martes en Asunción, Tabárez indicó que Uruguay necesita "conseguir esos puntos" y que van a "trabajar para lograrlos".



"No podemos hacer nada respecto a que Paraguay venga con el ánimo por las nubes", añadió el seleccionador haciendo referencia a la victoria de tres goles que obtuvo este equipo ante Chile.



Por último, Tabárez señaló que la selección paraguaya "no es Brasil" y que "es un equipo que está por debajo de los demás".



Tras el empate a cero contra Argentina, Uruguay se mantiene en el tercer puesto de la tabla en las eliminatorias de clasificación al Mundial de Rusia 2018, con 24 puntos, a falta de tres jornadas.



Mientras que Paraguay, que este jueves goleó 0-3 a Chile y se encuentra en la séptima plaza, con 21 unidades.