Presidente del Niza confiesa por qué Seri no fue fichado por el Barcelona

El presidente del Niza, Jean-Pierre Rivère, aseguró este domingo que el fracaso en el fichaje de Jean Michaël Seri con el Barcelona no se debió a un "problema de dinero" sino a un cambio de opinión del club catalán.

"El miércoles por la mañana (del 23 de agosto), Julien Fournier (el director general del Niza) me llamó a las y me dijo: Jean Pierre, no lo entiendo. Acabo de tener una llamada del Barça y me dicen que renuncian a Seri", contó el presidente del Niza en una entrevista en el programa Canal Football Club.

"Por la tarde hablé con Josep Bartomeu (presidente del Barça), un poco molesto, que me dijo: Jean Pierre, es la primera vez que nos pasa, nuestros técnicos decidieron no fichar a Seri. No es para nada un problema de dinero", añadió, apuntando que el jugador "tenía un contrato preparado".

"Me pongo en el lugar de Seri, es su sueño ir al Barça y de la noche a la mañana se rompe", declaró, confirmando por otra parte que el PSG se interesó por el jugador en los últimos instantes del mercado.

