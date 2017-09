Francia tropieza en casa con Luxemburgo y complica su camino a Rusia-2018

Francia solo pudo empatar como local ante la débil Luxemburgo (0-0), este domingo en Toulouse, con lo que se complica su camino hacia el Mundial de Rusia-2018.



Tras este empate, Francia sigue como líder del Grupo A, pero con un solo punto de ventaja sobre Suecia, que venció por 4-0 en Bielorrusia.

La selección francesa tuvo muchas ocasiones para marcar, con dos remates a la madera, un tiro libre al larguero de Antoine Griezmann en el primer tiempo y un cabezazo de Paul Pogba en la segunda mitad.



"Se fallaron ataques, se perdieron balones. No estuvimos eficaces en el ataque. Los tres puntos eran importantes. No los hemos logrado por lo que habrá que luchar hasta el final", dijo el seleccionador francés, Didier Deschamps.



"Es una decepción no haber logrado los tres puntos, por lo que los dos últimos partidos serán más decisivos", añadió Deschamps.



La decepción contra Luxemburgo llega curiosamente tres días después de haber humillado a la potente Holanda en el Stade de France de París por 4-0.



Francia debe jugar el 7 de octubre en Bulgaria, que ha ganado hasta ahora todos sus partidos en casa, y recibir a Bielorrusia, tres días después en el Stade de France, en sus dos últimos partidos.



Suecia, por su parte, recibirá a Luxemburgo, antes de terminar en Holanda.



Al pasar los minutos sin marcar un gol al 136º clasificado en el ránking de la FIFA, la selección francesa acabó siendo silbada por el público de Toulouse.