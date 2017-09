Dembélé: ''No vengo para reemplazar a Neymar''

El jugador francés, Ousmane Dembélé, uno de los refuerzos que llegó en esta campaña al Barcelona, brindó declaraciones para el diario español Mundo Deportivo donde comentó sobre su llegada y objetivos con su nuevo club.

¿Llega para ocupar el vacío que dejó Neymar?

No lo creo. Neymar es un gran jugador y yo aún tengo que esforzarme en mejorar, jugar como yo sé y sacar mis mejores cualidades. Me gusta driblar y dar el pase decisivo a los compañeros.

¿Espera formar un gran tridente como lo fue la MSN?

No pienso en eso. Lo que espero es poder adaptarme bien al equipo y conocerlos a todos, a Messi, Suárez, Iniesta... pero sobre todo tener una buena entrada con el grupo.

Con el Dortmund solo ganó un título, ¿Qué espera con el Barcelona?

No tengo uno en especial en mente, espero que podamos ganarlos todos. El Barça es un gran club y quiero ganar la Liga y la Champions. Conseguirlo sería algo magnífico.

Antes de su fichaje, ¿Habló con jugadores del Barcelona?

Sí. Con Umtiti hablé mucho por teléfono y me decía: 'Espero que puedas venir al Barça, yo quiero que se haga posible'. Es un gran amigo, hablamos a menudo desde hace ya muchos años.

Bienvenida por parte de Ernesto Valverde

Me dijo que estaba contento de que estuviera aquí en el Barça, que espera que haga un buen trabajo y que me pueda adaptar bien al equipo, pero sobre todo que esté tranquilo.

Debut contra el Espanyol el próximo sábado

Eso no lo sé. En estas cosas es el técnico el que tiene que decidir. Lo que yo tengo que hacer es coger ritmo. Hacía dos semanas que no tocaba balón y no entrenaba con el grupo. Sé que debo volver a coger la dinámica en entrenamientos.

Mejor virtud como futbolista

Las asistencias de gol. Me encanta dar el pase definitivo y encontrar la mejor solución para mis compañeros.