Dembélé: ''No escuché hablar del Real Madrid en este verano''

Ousmane Dembélé, futbolista que recaló en la presente temporada al Barcelona, habló sobre un supuesto interés por parte del Real Madrid al momento en que se efectuaban las negociaciones de su fichaje con el equipo azulgrana.

El francés explicó que el conjunto merengue no interfirió en su traspaso con el Barça: ''Yo no sé nada de eso. Nunca he oído hablar del Madrid este verano. Estoy muy feliz en Barcelona''.

Dembélé comentó que solamente una vez platicó con Zinedine Zidane: ''Una vez me lo encontré cuando yo era pequeño. Vino a Rennes para sacarse el título de entrenador con otros exfutbolistas, pero no hemos hablado desde entonces''.

Asimismó aclaró que es seguidor del equipo catalán desde que era un niño: ''Elegí a mi club desde hace mucho tiempo. Soy seguidor del Barça desde los 8 años''.

Por último, el atacante señaló que no tiene ningún inoveniente sobre si jugar por la banda derecha o izquierda con el Barcelona.

''Es lo mismo para mí. En Rennes jugaba más por la banda izquierda, pero también por la banda derecha e incluso algunas veces jugaba por el centro y en Dortmund lo mismo, alternaba las bandas. No tengo problema con el puesto que ocuparé'', finalizó.