Verratti dice que "ni siquiera Messi" alcanzó el nivel de Isco en el España-Italia

El italiano Marco Verratti, cuya selección cayó 3-0 el sábado contra la de España en la fase de clasificación del Mundial 2018, afirmó que "ni siquiera" el argentino Lionel Messi "se acercó nunca" al nivel de Isco Alarcón en el duelo del Santiago Bernabéu.



"Sufrí mucho contra Isco, su presentación me impresionó, de verdad. Ni siquiera Lionel Messi se acercó nunca a ese nivel", aseguró Verratti en declaraciones difundidas hoy por la página web de la UEFA.



El centrocampista italiano se rindió ante el futbolista del Real Madrid, que fue determinante en el partido del sábado con un doblete y unas grandes jugadas personales.



Entre ellas, destacó una en la que superó al propio Verratti con un 'caño' en el centro del campo.



"Cuando me hizo ese caño me entraron ganas de levantarme y aplaudirle", comentó, repasando esa acción.