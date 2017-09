La Juventus estaría cerca de tener a Iniesta para la próxima temporada

El futuro de Andrés Iniesta con el Barcelona cada vez parece menos claro y esta vez desde Italia apuntan a que el capitán podría recalar el próximo verano a la Juventus.

El diario 'Tuttosport' publicó este lunes en su portada, que el equipo italiano ya se contactó con Iniesta para presentarle un proyecto para un futuro cercano y lejos del Camp Nou.

Iniesta, que termina su contrato en junio del 2018, explicó hace hace un par de semanas que todavía sigue sin extender su contrato con el Barça.



''No he renovado todavía. He experimentado muchas sensaciones que desconocía pero creo que son normales. Es un escenario que hace tres años seguramente nunca me podía haber imaginado. Digamos que me planteo el futuro cuando antes no lo hacía'', confesó.

Por otra parte, el Barcelona tiene intenciones de renovar a su capitán, ya que es uno de los canteranos y leyendas del club.

Cabe recordar que no es la primera vez que se vincula al jugador con la Juventus. La decisión final la tendrá Iniesta, que deberá valorar las opciones que tiene sobre la mesa.