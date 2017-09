Buffon: ''El Real Madrid no tiene necesidad de fichar teniendo a Navas''

El legendario arquero de la Juventus, Gianluigi Buffon, ofreció una entrevista para el diario español Marca donde habló sobre su última temporada como jugador y se refirió al Real Madrid.

LA BROMA DE CRISTIANO RONALDO A BUFFON

Casi toda una vida con la Jvuentus

Me gusta el sentido de pertenencia, por eso estuve 10 años en el Parma y luego 17 en la Juve. Me gusta trabajar en un grupo de personas afianzado, con el que me encuentro bien y convivo.

La Juventus es uno de los equipos que mejor se mantiene en Europa

La Juve ha sido la que ha sabido tener un cuadro dirigente de primer nivel, ha sabido mirar adelante, construir en el presente pero también pensando en el futuro. Por eso la Juve continúa llevando en alto el nombre de la Italia.

La final de Champions en Cardiff contra el Real Madrid

Hicimos un buen primer tiempo, pero nos confiamos un poco al pensar que podríamos hacer ese tipo de partido durante 90 minutos. Pensamos que así podríamos poner en dificultades más grandes al Madrid. Sin embargo ellos fueron más fuertes y ganaron merecidamente.

Como amigo de Casillas, ¿Entendió su salida del Real Madrid?

No la he entendido porque no conozco el mundo del Madrid, así que no sé la dinámica y lo que había detrás, pero es normal que me haya entristecido al ver a Iker irse a otro equipo.

¿Real Madrid debería fichar a porteros como Donnarumma?

El Madrid en estos 10 años no le ha faltado de nada, los futbolistas más fuertes los ha comprado.

Sobre Keylor Navas

Es verdad que Keylor es un gran portero, a pesar de lo que se dice. Con él han ganado dos Champions y a menudo ha sido importante en las fases para llegar y ganarlas. No creo que haya necesidad de fichar.

Última temporada como jugador profesional

El sentimiento es el de continuar haciendo bien el trabajo, llegar a cumplir los objetivos que este año me han surgido. Mi determinación, mis convicciones y el modo de vivir la profesionalidad permanecen intactas.

¿Cómo será su primer día sin fútbol?

Lo bueno es que será verano y me tomaré unas buenas vacaciones.