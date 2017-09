Inglaterra remonta a Eslovaquia y se acerca a Rusia 2018

La Selección de Inglaterra dio un paso de gigante hacia el Mundial de Rusia 2018, tras imponerse este lunes por 2-1 a Eslovaquia, en un encuentro en el que los ingleses se sobrepusieron a la espectacular puesta en escena del equipo eslovaco, que a los tres minutos de juego ya marchaba por delante en el marcador.

Con las líneas de presión muy altas y bajo la batuta de un excepcional Stanislav Lobotka, el nuevo jugador del Celta de Vigo, los eslovacos no tardaron en destapar todas las carencias de Inglaterra para sacar con limpieza del balón desde atrás.



Un grave problema que los de Jan Kozak no tardaron en explotar con un robo de balón de Lobotka, que tras combinar con Adam Nemec, se plantó completamente solo en el área para firmar a los 3 minutos de juego el 0-1.



Pero cuando más clara parecía la supremacía visitante, Eslovaquia comenzó a pensar más en conservar su botín que en tratar de apuntillar a su rival, dejando que el protagonismo pasase del brillante Lobotka al aguerrido Martin Skrtel, un robusto central que sólo parece disfrutar con despejar y despejar.



Circunstancia que no desaprovechó Inglaterra para hacerse, más a base de empuje que de buen juego con el control del partido, con una sucesión constante de saques de esquina, que acabaron por condenar a Eslovaquia.



Y es que en el enésimo córner, el jovencísimo Marcus Rashford logró conectar a los 37 minutos con Eric Dier, que tras ganar la partida a los defensores, firmó el 1-1 con un remate a bote pronto desde el primer palo.



Tal y como ocurrió a los 59 minutos cuando Rashford anotó con un soberbio disparo desde fuera del área el definitivo 2-1, que deja a Inglaterra al frente de la clasificación del grupo F con cinco puntos de ventaja sobre Eslovaquia y seis sobre Eslovenia, a falta de tan sólo dos partidos para el fin de la fase de clasificación.