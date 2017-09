Bartomeu: ''El problema fue creernos lo que nos decía Neymar''

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, consideró que "hay que ser más optimistas con este Barça", ya que los azulgranas tienen "mejor equipo que el año pasado".

En sendas entrevistas publicadas por Mundo Deportivo y Sport, Bartomeu ha comentado que desde el club se ha hecho autocrítica y considera que el principal error cometido es haberse creído a Neymar.



"No faltó planificación. Haciendo autocrítica puedo decir dos cosas: creernos lo que nos decía el padre de Neymar y a Neymar. Al principio el jugador y el padre decían que sí, que no, el padre decía que no se iban, hasta que llegó el momento que se confirmó la salida", declaró



El otro error en la planificación es "el plan de salidas" en el que no se han cumplido las expectativas en cuanto a la marcha de algunos jugadores.

Asimismo señaló que la marcha de Neymar permitirá al Barça tres cosas: "Acabar con el tridente, volver al fútbol colectivo e invertir en cantera y en patrimonio".



Por contra, Bartomeu está "muy contento" con las llegadas de Semedo, Paulinho, la recuperación de Deulofeu y la contratación de Dembelé, la gran apuesta para el próximo curso por la inversión realizada.