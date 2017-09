Según TVNotas: Jonathan dos Santos habría revelado a su papá que es "¡bisexual!"

El jugador mexicano Jonathan dos Santos se habría declarado bisexual y que esa sería la razón por la que canceló su boda con la bella Marta Carriero.



Según revela TVNotas y también reprodujo Diario Récord, el actual futbolista de LA Galaxy de la MLS de los Estados Unidos, se iba a casar con la español Carriero por presión de su papá para apagar los rumores.

Pero el jugador de 27 años no pudo seguir ocultando su orientación sexual y tuvo que aclararle a Marta.



“Jonathan no pudo más, se le rebeló al papá y le dijo que no se casaría sólo para darle gusto y ocultar sus preferencias sexuales. Y así se lo dijo a Marta, para quien, imagínate, fue un golpe muy doloroso”, dijo la fuente a TVNotas.



Dos Santos habría iniciado una aventura con Marta Carriedo ya que tenía celos de su supuesta pareja, Mateo Musacchio, quien era su compañero en el Villarreal, este empezó a salir con una chica.



“Primero le dio coraje ver a su ex con una mujer y por eso empezó a andar con Marta, para demostrarle que él también podía salir con una guapa chica y para callar los rumores con respecto a su sexualidad”, expresó la fuente.



Jonatha dos Santos antes había sido relacionado con Thiago Alcántara y el último fue Mateo Musacchio, hasta el momento el futbolista mexicano no se ha pronunciado sobre el tema.