Colombia rescata un punto ante Brasil en Barranquilla con gol de Falcao

Colombia empató hoy (1-1) como local ante Brasil, que llevaba 9 victorias consecutivas en las eliminatorias, con una notable actuación de Falcao, que anoto el empate tras el gol de Willian para la Canarinha, y que le permite a los cafeteros mantener el segundo lugar en la tabla.

VER: TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA DE CONMEBOL



Con este resultado, los primeros dos puntos que pierde el conjunto dirigido por Tite, los brasileños suman 37 puntos y mantienen el primer lugar del grupo suramericano, mientras que Colombia permanece segunda con 26 puntos a la espera de lo que hagan hoy Uruguay y Argentina, que juegan frente a Paraguay y Venezuela, respectivamente.

Neymar fue parte de la Selección de Brasil.

En los primeros minutos, el encuentro estuvo muy luchado en la mitad de la cancha, donde comenzaron a ser importantes Carlos Sánchez en Colombia y Fernandinho en Brasil por su labor defensiva.



Brasil intentó generar peligro por la banda derecha, zona en la que Dani Alves y Willian se juntaron para hacerle daño a la defensa colombiana.



Los locales encontraron en James el orden y la chispa que les faltó en el partido del jueves pasado contra Venezuela.



El centrocampista del Bayern Munich tomó las riendas de su equipo y se asoció con Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona, quienes acercaron a Colombia a la portería de Alisson con remates de media distancia que salieron desviados.

William anotó el gol de la Selección de Brasil.

Ninguno de los dos equipos consiguió dominar el primer tiempo, pues Brasil hizo mucho daño en sus contragolpes con Neymar, Roberto Firmino y Willian.



Ese trío encontró muchos espacios para hacerle daño a Colombia en los costados, pero su defensa tuvo dificultades para detener las sociedades ofensivas cafeteras.



La Canarinha abrió el marcador en el minuto 45 con una jugada colectiva en la que Alves le mandó un pase desde el centro de la cancha a Neymar, que, con un toque de primera intención en la zona izquierda, dejó a Willian perfilado para que mandara un fortísimo remate de media distancia que David Ospina apenas pudo seguir con la mirada.



Para la segunda mitad, Yimmi Chará ingresó por Juan Guillermo Cuadrado, impreciso en los pases y poco desequilibrante.



Los dirigidos por el argentino José Pekerman intentaron empatar el partido desde los primeros instantes de la segunda etapa bajo el liderazgo de James en cancha.



Ese embiste le permitió a Colombia empatar el encuentro luego de que James le hiciera un pase de tacón en la zona derecha al lateral Santiago Arias, quien mandó un centro preciso a Falcao que con un soberbio cabezazo venció la resistencia de Alisson en el minuto 55.

James Rodríguez y Falcao, piezas claves de la escuadra colombiana.

El artillero del Mónaco consiguió ante Brasil su primera anotación en esta eliminatoria.



La selección colombiana mantuvo el ímpetu e intentó tomar la delantera con una notable actuación de Falcao, quien salió del área a juntarse con los centrocampistas y le hizo daño a un equipo brasileño que no encontró su mejor versión en la segunda mitad.



Philippe Coutinho y Gabriel Jesús, que ingresaron por Renato Augusto y Roberto Firmino, respectivamente, no lograron generar una sociedad productiva con Neymar, un dolor de cabeza constante para Arias y el central Cristian Zapata.



Al final, Colombia no consiguió vencer la resistencia brasileña pero rompió la racha victoriosa de Brasil, que jugó hoy con la confianza generada por ser la única selección sudamericana clasificada al mundial.



En las dos últimas jornadas, Colombia jugará en Barranquilla con Paraguay y en Lima con Perú, mientras que Brasil visitará a Bolivia y definirá en casa el futuro de Chile.



- Ficha técnica:



1. Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Cristian Zapata, Davinson Sánchez, Frank Fabra (William Tesillo, m.85); Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Edwin Cardona (Teófilo Gutiérrez, m.70), James Rodríguez; Juan Guillermo Cuadrado (Yimmi Chará, m.45) y Falcao García.



Seleccionador: José Néstor Pekerman.



1. Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva (Rodrigo Caio, m.90), Filipe Luis; Paulinho, Fernandinho, Renato Augusto (Philippe Coutinho, m.73); Willian, Neymar y Roberto Firmino (Gabriel Jesús, m.63).



Seleccionador: Adenor Bacchi 'Tite'.



Árbitro: El venezolano Carlos López amonestó a Edwin Cardona y Daniel Alves.



Goles: 0-1, m.45: Willian; 1-1, m.55: Falcao García.



Incidencias: Partido de la decimosexta jornada de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, disputado en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.