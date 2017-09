Kylian Mbappé es presentado como nuevo jugador del PSG

"Era importante para mí regresar a París", indicó Kylian Mbappé, el prodigio de 18 años del fútbol francés que ha dejado el Mónaco para jugar en el París Saint-Germain, este miércoles en su presentación con el club de la capital francesa, donde nació y creció.

"Yo tenía la perspectiva de seguir en el Mónaco al final de la temporada pasada, había dado prioridad a quedarme en el Mónaco, pero hubo cosas que pasaron que me hicieron cambiar de opinión", señaló el atacante, que creció en Bondy, en las afueras de París.



"Sé que mucha gente se pregunta porqué (sale del Mónaco), es comprensible. Ahora es el momento de hablar únicamente del PSG. No fue una 'fractura' con los dirigentes del Mónaco, tengo mucho respeto por el vicepresidente Vadim (Vasilyev), es un hombre notable. Pero hay cosas que ya contaré, lo sabrán pronto", añadió.



Mbappé, con mucho humor, agradeció a "sus abogados, que se estrujaron la cabeza en los últimos tiempos por una buena causa", haciendo referencia al montaje económico edificado para que pudiera jugar en el PSG.



El joven, cedido por el Mónaco al PSG una temporada con una opción de compra estimada por la prensa en 180 millones de euros, se convirtió en el jugador francés más caro de la historia. Solo Neymar, que pasó del Barcelona al PSG por 222 millones, le supera.



La UEFA abrió el viernes una "investigación formal" al PSG por posible incumplimiento del 'fair-play' financiero tras estos dos grandes traspasos, que provocaron un terremoto en el fútbol mundial.



'Mucho que probar'

Vestido con un traje y sentado junto al presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi, Mbappé insistió este miércoles en que "la ambición" de su nuevo club fue otra de las razones que le llevaron a optar por el cambio.



"Es uno de los mejores clubes del mundo, es muy ambicioso, desea convertirse en el mejor, poniendo todos los ingredientes para completar un proyecto lo antes posible. Eso era importante para mí", dijo.



A continuación valoró su traspaso desde una perspectiva personal: "También era importante no irme de Francia después de únicamente seis meses al máximo nivel y regresar a la ciudad en la que nací y crecí".



Los periodistas también le preguntaron por su nuevo estatus en el PSG, en el que podría formar una delantera de lujo junto a Neymar y el uruguayo Edinson Cavani.



"Mis educadores y mi familia me han preparado para lo que pueda pasar, estoy delante de ustedes y por ahora lo llevo bien, pero llegarán momentos difíciles", dijo el internacional francés.



"Hay que ser humilde y comenzar aprendiendo. Aquí hay jugadores que han ganado casi todo, será una experiencia enriquecedora. Tengo mucho que aprender y que probar", añadió.