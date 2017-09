Narrador argentino destruye a esta Argentina y pone de ejemplo a Maradona

El empate de Argentina en casa 1-1 frente a Venezuela ha despertado duras críticas contra la albiceleste y en especial contra Lionel Messi, el referente de este equipo.

La escuadra sudamericana marcha en la quinta posición de la Conmebol y corre el riesgo de perderse el Mundial por lo que Daniel Mollo, relato argentino de Radio Cooperativa, explotó al final del juego cuestionando la calidad de cada jugador que integra este equipo.

“Ver lo que fue Argentina ayer, que no le corre una gota de sangre y que si fallás le da exactamente lo mismo. No vi a ningún jugador sufrir, lamentarse”, protestó.

"Vengan al país y si quieren no digan nada, no hablen con la prensa, pero por lo menos digan perdón", dijo ante la negativa de los jugadores de no dar declaraciones.

"Maradona nos llenaba de orgullo y llorábamos, ustedes pidan perdón", disparó.