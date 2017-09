El segundo capitán del Real Madrid, Marcelo Vieira, sorprendió al contar algunas anécdotas de su pasado antes de llegar a la Liga Española. En una entrevista concedida para 'The Player´s Tribune', el brasileño contó cómo llegó al equipo blanco.

¿Cómo se dio realmente su fichaje por el Real Madrid?

Alguien me llamó y me dijo: '¿Quieres jugar en el Real Madrid?', pero no sabía quién era. Le respondí que sí y me dijo: 'Entonces vas a ir al Real Madrid'. Juro por Dios que creía que iba allí sólo para tener una conversación.

Su llegada al conjunto merengue

Cuando llegué vi los contratos con el símbolo del Real Madrid arriba y los firmé rápido. Entonces los directivos me llevaron al campo de fútbol. Me presentaron a la prensa ese día y yo no tenía ni idea de que iba a ser mi presentación. Mi familia en Brasil no se lo creyó hasta que vieron las noticias.

No sabías lo que era el torneo de la Champions League

Hay que saber sobre mí que hasta los 16 años no sabía lo que era la Champions League. Estaban jugando el Porto contra el Mónaco y dije: '¿Qué diablos es eso? ¿Champions qué?'. Mis amigos contestaron: 'Tío, es la final de la Champions League'.

El lema de su abuelo

'¡Eh, mírame! No tengo ni un dólar en mi bolsillo pero aquí estoy, feliz como un hijo de p...', me dijo mí abuelo. Voy a hacer todo lo posible para poner un trofeo de oro en la vitrina de mi abuelo y si no lo hago, ¿qué puedo decir? Todavía seré Marcelo, feliz como un hijo de p...