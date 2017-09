Zidane: "No veo una Liga española sin el Barcelona"

Sin querer mojarse mucho en la situación que se está viviendo en España, el técnico francés del Real Madrid sí mostró su deseo de que pase lo que pase, el Barcelona siga integrando siempre la Liga española.



"No veo una Liga española sin el Barcelona, es lo único que puedo decir. Como aficionado al fútbol veo siempre en esta Liga al Barcelona", manifestó.

"No voy a entrar en más porque no sé lo que va a pasar exactamente, hay gente que quiere y otros que no, es un debate complicado. Lo que no veo y espero que no pase, es una Liga sin el barcelona, no lo quiero", sentenció.