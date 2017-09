Mbappé revela por qué decidió no fichar por el Real Madrid

Kylian Mbappé, el segundo jugador más caro en la historia del fútbol, brindó una amplia entrevista al periódico francés L'equipe donde decidió contar la razón por la que fichó por el PSG y la decisión de rechazar al Real Madrid, además habla de las pláticas que tuvo con Pep Guardiola.

"Pep es un entrenador que respira fútbol. Ganó en todas partes y transmite pasión, te da ganas de jugar. Emery también habla mucho de fútbol. Admiro a los entrenadores que hablan del juego. Los dos tienen una pasión por el fútbol que va más allá de su trabajo. Cuando hablé con Guardiola me explicó cómo me utilizaría en su sistema táctico. Pero no le dije no a Guardiola, le dije no al Manchester City", confesó.

Zidane insistió hasta último momento por contratarlo, pero finalmente el jugador rechazó la oferta del equipo español y hoy decide revelar sus razones.

"Sentí que en el PSG tendría más oportunidades de jugar que en el Real Madrid, dijo. Y agregó: "Quiero ser un gran jugador, ganar todos los títulos. Eso es lo que quiero. Quiero ganar cada año".

Sabe que con estos fichajes el PSG se apunta como candidato par ganar la Champions League: "Sueño con ganar la Champions este año. Es fácil decirlo en septiembre, pero lo que cuenta es poder decirlo en febrero. Tenemos un gran equipo sobre el papel, tendremos que demostrarlo en el terreno de juego".