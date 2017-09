¡A MADRUGAR! Real Madrid sin Cristiano, Keylor y Modric recibe al Levante

Real Madrid se enfrenta al Levante el sábado a las 5:00 AM (HORA HONDURAS) por la tercera fecha de la Liga de España en el estadio Santiago Bernabéu.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA

Luego de empezar arrollando al Deportivo La Coruña y en la segunda fecha empatar en su cancha ante el Valencia, los de Zidane buscar levantar e ir en busca de la cima.



El portero Keylor Navas y Luka Modric están fuera de lista, descansarán, aunque se esperan más descansos en el equipo blanco.



Otro que no estará con el Real Madrid para el juego ante el Levante es Cristiano Ronaldo, quien sigue sancionado quien regresa hasta el partido de la fecha 5.

POSIBLE ALINEACIONES



Real Madrid: Kiko Casilla, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Theo Hernández, Lucas Vázquez, Llorente, Toni Kroos, Dani Ceballos, Marco Asensio y Karim Benzema.



Levante: Raúl, Toño, Chema, Postigo, Ivan, Lerma, Campaña, Ivi, Bardhi, Jason y Álex Alegría.

JORNADA 3

Sábado:



(5:00 AM) Real Madrid - Levante



(8:15 AM) Valencia - Atlético de Madrid



(10:30 AM) Sevilla - Eibar



(12:45 M) Barcelona - Espanyol



Domingo:



(4:00 AM) Deportivo - Real Sociedad



(8:15 AM) Athletic - Girona



(10:30 AM) Celta - Alavés



(12:45 M) Villarreal - Betis

Lunes:

(1:00 PM) Málaga - Las Palmas