El Arsenal recupera la confianza al derrotar del débil Bournemouth

Los tantos de Danny Welbeck -doblete- y Alexandre Lacazette calmaron ligeramente los ánimos de una afición sabedora que una caída más les hubiera apartado prácticamente, incluso tan temprano en la temporada, de la pelea por el título.



El decepcionante mercado de fichajes de los londinenses (sólo incorporó a Lacazette y Sead Kolasinac), con el 'caso Alexis' todavía candente -el jugador estuvo a punto de recalar en el Manchester City en el último día de mercado y hoy Arsene Wenger le dejó de inicio en el banquillo-, no ayudó a la causa y añadió un extra de presión a los jugadores y al técnico.



Sin embargo, tras los tropiezos en Stoke-on-Trent y Liverpool, los 'Gunners' reaccionaron de la mejor forma posible ante un rival que no ha terminado de arrancar y que sigue sin sumar puntos esta campaña.



Sólo seis minutos tardó el Arsenal en ponerse por delante, el tiempo que tardó Welbeck en rematar de cabeza al fondo de la red un medido centro de Kolasinac, un puñal por la banda izquierda.



El duelo quedó prácticamente sentenciado en el ecuador de la primera mitad gracias a Lacazette: el fichaje más caro en la historia del club festejó su segundo gol en Premier merced a un disparo certero desde la frontal ante el que Begovic no pudo hacer nada.



Los tímidos amagos del Bournemouth por intentar meterse en el partido los frenó una y otra vez la defensa, comandada por Koscielny y segura como pocas veces se ha visto este curso.



La sentencia llegó al poco de iniciarse el segundo tiempo, y fue obra nuevamente de Welbeck, que recibió un pase dentro del área de Ramsey y definió con la zurda al palo largo de Begovic.



A falta de poco más de un cuarto de hora, y entre los aplausos del público, Wenger dio entrada a Alexis y a Giroud por Welbeck y Lacazette. El chileno, a quien le quedan 12 meses de contrato y estuvo a punto de irse del Emirates, fue recibido con una sonora ovación por su gente.



El ritmo del partido decayó todavía más en los instantes finales, en los que los de casa jugaron con uno menos por la lesión de Coquelin, y se limitaron a dejar pasar los minutos para celebrar un triunfo vital que le permite colocarse temporalmente noveno en la tabla, a dos puntos de los puestos de Liga de Campeones.