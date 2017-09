Valverde: "Estar por delante del Real Madrid siempre es un paso"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado hoy, tras golear al Espanyol (5-0), que tener cuatro puntos de ventaja respecto al Real Madrid "siempre es un paso", si bien ha puntualizado que "apenas ha empezado la temporada".



"Estamos al principio de temporada, las distancias no son significativas, pero no siendo significativas, mejor estar delante que no detrás. El estar por delante del Real Madrid siempre es un paso", ha admitido en la rueda de prensa posterior al derbi disputado en el Camp Nou.

BARCELONA APLASTA AL ESPANYOL EN DEBUT DE DEMBÉLÉ

Tras superar hoy al equipo blanquiazul, el Barcelona es líder invicto de LaLiga Santander, una racha que Valverde espera mantener en el futuro haciendo "un buen juego" para que la gente "esté contenta".



"Este club es grande, pero en el fondo todo se resume en ver a Messi, Iniesta, Suárez y ganar a un rival que nos aprieta", ha explicado Valverde, que al ser preguntado por algunos silbidos de la afición al presidente, Josep Maria Bartomeu, ha señalado que "cuando hay tranquilidad en el club, en el campo todo va mejor".



Uno de los protagonistas del encuentro, a parte de Leo Messi, autor de un triplete, ha sido Ousmane Dembélé, quien ha debutado hoy en la segunda parte.



"El vestuario trata de arropar a este jugador porque sabe que es joven y que tiene unas cualidades enormes. Sus compañeros saben que es el fichaje más caro del Barça y ante todo el 'maremagnum' que hay a su alrededor intentan arroparle", ha destacado.



Sobre el encuentro ante el Espanyol, Valverde ha señalado que "el partido parece que haya sido sencillo, pero no lo ha sido", y ha querido rebajar la euforia recordando que, dentro de tres días, tienen el primer encuentro de la Liga de Campeones ante el Juventus.



"Hemos reestructurado el equipo en función de los jugadores que tenemos y su tendencia. Teníamos a Deulofeu en un lado y nos iba a abrir más el campo. Andrés (Iniesta) puede ocupar el interior y el exterior, todo ello sin perder nuestra esencia de meter jugadores por dentro. Y al final Messi nos organiza el ataque por dentro y por fuera", ha analizado.



En cualquier caso, el técnico del equipo azulgrana espera seguir "consiguiendo victorias", pero se ha mostrado cauto señalado que "todavía es demasiado pronto" para sacar conclusiones "porque queda un mundo por delante".