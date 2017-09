Iniesta: ''No hay ningún principio de acuerdo con el Barcelona''

El capitán del Barcelona Andrés Iniesta ha negado que exista un principio de acuerdo para cerrar su renovación, algo que confirmó esta semana el presidente de la entidad azulgrana, Josep Maria Bartomeu.

''INIESTA Y MESSI TIENEN UN PRINCIPIO DE ACUERDO''



"Cuando existe un principio de acuerdo se entiende que todo está hecho, pero yo entiendo que no está en esa postura", afirmó el jugador azulgrana tras la goleada del Barça ante el Espanyol (5-0).



Estas declaraciones se producen después de que Bartomeu declarara hace un par de días en dos que existía un acuerdo para renovar a Iniesta, cuyo contrato expira el 30 de junio de 2018.



En cualquier caso, Iniesta ha desvelado que esta semana habló con el presidente para resolver el malentendido.



"Los que me conocéis sabéis que nunca antepondría nada personal a una situación de club. Fue un malentendido en el sentido de que las palabras utilizadas no fueron las exactas", agregó.



"Hace tiempo que se está hablando, que las cosas están cómo están y, a partir de ahí, mi único deseo es hacer una grandísima temporada y volver a conseguir títulos. Está es mi casa y mejor que aquí no estaría en ningún sitio, pero la situación es la que es y veremos qué pasa".