Increíble: Anderson revela cómo fue vivir en casa de Cristiano Ronaldo

El mediocampista brasileño, Anderson Oliveira, sorprendió al revelar cómo fue vivir con Cristiano Ronaldo, cuando ambos coincidieron en el Manchester United.

Anderson cuenta la manera en que el portugués le abiró las puertas de su casa para acomodarse en sus primeros años en Inglaterra.

''Vivir con Cristiano es trabajar durante los 24 horas. Es una persona sensacional. Él no me conocía y me dejó en su casa como si fuera su hermano. No faltaba nada para nadie'', comentó.

Asimismo, Anderson cuenta una curiosa anécdota sobre una de las cantantes favoritas del delantero del Real Madrid.

''Le encantaba Ivete Sanagalo (cantante brasileña) y quería ir a su concierto. Yo la conocía y le advertí que en Brasil era como Michael Jackson. Su show era multitudinario y no había palcos privados''.

''En ese momento estaba disputando con Kaká el premio al mejor del mundo. Le pregunté cómo había ido el concierto y me dijo que jamás volvía a ir a un concierto. Después empezó a reírse'', manifestó.

Anderson abandonó la entidad de los 'Diablos Rojos' en la temporada 2015 y Cristiano se marchó en el 2009.