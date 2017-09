Dybala: "A Messi aquí le dejan más espacios en comparación con Sudamérica"

El jugador argentino del Juventus Paulo Dybala, que hace unos meses completó una notable actuación en los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Barcelona con dos goles, dijo que "todos esperan" que repita "lo del año pasado" en el encuentro de mañana en el Camp Nou, pero señaló que "no es fácil".



"Lo que hice el año pasado contra el Barça no se lo esperaba nadie. Ahora todos esperan que lo repita, pero no es fácil hacerlo", declaró en la rueda de prensa previa al partido de la primera jornada de la fase de grupos de la máxima competición europea.

En este sentido, Dybala consideró que el encuentro será muy complicado, a pesar de que el Barcelona ya no cuenta en sus filas con el brasileño Neymar da Silva.



"El Barça perdió a un jugador muy importante como Neymar, pero el Barcelona es siempre el Barcelona, por su historia, por su nombre", destacó.



En su comparecencia, se multiplicaron las preguntas referentes a su compatriota Leo Messi y a un posible interés del club catalán por él en el pasado mercado de fichajes.



Sobre un eventual interés azulgrana, Dybala subrayó que "nadie" le dijo nada y que "el club nunca se acercó" para hacerle "una oferta".



"Lo que puede pasar en un futuro no lo sé, pero este año he tomado la decisión de jugar con un número -el diez- muy importante", añadió.



"Es un enorme placer jugar con este número por los jugadores que han llevado esta camiseta", como es el caso de Messi, su rival mañana y compañero en la selección argentina, resaltó.



Sobre el astro rosarino, dijo que "es un gran placer" jugar con él en Argentina y aseguró que aprende "mucho de él" para mejorar con vistas al futuro, aunque jueguen en la misma posición.



"Va a parecer raro lo que voy a decir. Es un poco difícil jugar con Messi en Argentina porque jugamos en la misma posición. Soy yo el que debo adaptarme algo más a él y hacerlo sentir bien en la cancha", explicó.



Sobre la situación de la selección Argentina, Dybala admitió que están en un momento "complicado", si bien se mostró convencido de que podrá conseguir el pase al Mundial de Rusia 2018.



A Dybala también se le preguntó por los motivos por los que Messi no brilla tanto en Argentina en comparación con el Barcelona, algo que considera lógico después de tantos años jugando en el Camp Nou.



"A Messi aquí le dejan más espacios en comparación con Sudamérica. Son cosas que pasan y vamos a salir adelante. Además, en el Barcelona lleva jugando con algunos compañeros desde hace diez años", manifestó.