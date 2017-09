Filipe Luis: "Admiro a Messi, jamás me reprochó nada en los partidos que jugamos"

Filipe Luis, lateral zurdo del Atlético de Madrid, concedió una entrevista a la revista Panenka, donde se refirió a los duros duelos que ha tenido con Lionel Messi en la Liga.

Además, el brasileño opinó sobre su paisano Neymar y su drástico cambio de Liga y, también, sobre el Balón de Oro, donde a su juicio no ve a Cristiano Ronaldo mercecedor del trofeo.

"Lo admiro (a Messi). Jamás me reprochó nada en todos los partidos que jugamos. Nunca le pedí la camiseta, porque yo entro al campo para ganar, no para decir que jugué contra él", dice Filipe Luis.



También se refirió al cambio de equipo de Neymar: "Ha acertado fichando por el PSG. Se ve que es otro. Está suelto y feliz. En los niveles en los que se mueve no cambias de equipo por dinero".

Por último el jugador quiso hablar sobre Cristiano Ronaldo: "El Balón de Oro es subjetivo. Cristiano no hizo nada hasta los dos últimos meses".