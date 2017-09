IMPACTANTE: Patrice Evra y el gesto de humildad más grande de un futbolista

El fubtolista francés, Patrice Evra, fue protagonista este lunes al sacar a lucir su lado más humano y noble tras compartir con con las personas que no tienen hogar en Marsella.

Una mañana tranquila y sin mucho por hacer, el defensor salió de la comodidad de su hogar para llevale comida, saludar y convivir con los mismos.

"Solo disfrutando mi lunes en Marselle. La parte triste de mi viaje es que he encontrado a más de 12 personas sin hogar en menos de 30 minutos. ¿Qué has hecho hoy? ¿Has ayudado a alguien? ¿O te acabas de quejar y culpar a alguien más? Me siento bendecido gracias a Dios. Feliz lunes", posteó Evrá a través de su cuenta de Instagram.

Tras ello, varios de sus seguidores lo secundaron y desde ya ven a Patrice como un ejemplo a seguir.