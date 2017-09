Marco Asensio: "No me iría al PSG, estoy muy feliz en Real Madrid

Marco Asensio es una de las cosas buenas que ha presentado el Real Madrid en este inicio de temporada. En entrevista el atacante habló de lo que vive en el club, de su frustrado fichaje por Barcelona y hasta de una prematura comparación con Leo Messi.

Asensio estuvo en la mira del PSG y descarta por los momentos esa posibilidad. “¿Si me marcharía al PSG? No, la verdad es que no, pues estoy muy feliz aquí”, dijo en entrevista a El Partidazo de COPE.

En el mercado de fichajes de 2014 estuvo cerca de llegar al Barcelona, pero al final terminó vestido de blanco.

“Debuto con el primer equipo del Mallorca y aparece el Barça. Al final es el destino. No se hizo con el Barça y yo encantado de estar en el Real Madrid y defender esta camiseta”.

Y agregó: “Fueron días muy complicados. Cuando me llamó Horacio y me dijo que estaba interesado en mí el Real Madrid, dije que solo quería jugar allí”.

LA PARTIDA DE NEYMAR A FRANCIA Y LA COMPRACIÓN CON MESSI

Una de las interrogantes al atacante fue el traspaso de Neymar al PSG y no escondió que les llamó mucho la atención.

“Nos pareció extraño que Neymar se fuera del Barcelona. Era un jugador importante para ellos y que no pudieran retenerlo nos pareció un poco raro, pero allá ellos”.

Al no desembarcar en Barcelona, perdió la oportunidad de jugar al lado de Messi, un jugador con el que lo comparan, curiosamente en el Madrid.

“Zidane me dijo que, desde Messi, nunca había visto una pierna izquierda como la mía. Me quedé un poco impresionado, pues Messi es un pedazo de futbolista”, cerró.