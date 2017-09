Zidane rearma su Madrid al tener lesionado a Benzema y adelanta "una opción nueva"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que ante la lesión de Karim Benzema no será Gareth Bale el nueve para medirse al APOEL en la Liga de Campeones, y dijo que mostrará "una opción nueva" el día que regresa al equipo Cristiano Ronaldo.



"Mañana se verá cómo vamos a jugar porque es una opción nueva. Sabemos cómo vamos a jugar", dijo tras aceptar la crítica que recibió por lo ocurrido ante el Levante, cuando tras la lesión de Benzema no tenía ningún delantero en el banquillo al estar Borja Mayoral en la grada y Cristiano sancionado.



"Los periodistas hacéis vuestro trabajo y yo el mío. Lo intento hacer de la mejor manera posible, creo que teniendo esta plantilla podemos hacer muchas cosas, tenemos muchos partidos y no cambia mi idea de rotar en la plantilla porque lo que me interesa son mis jugadores. Respeto lo de fuera pero no va a cambiar lo que quiero hacer", manifestó con firmeza.



Zidane valoró lo ocurrido este verano analizando si ha perdido efectivos con las salidas de Álvaro Morata, del que volvió a decir que deseaba su continuidad, y el dominicano Mariano. Mostró confianza en Borja Mayoral y en las opciones que tiene en la delantera en la plantilla.



"Al final es verdad que cuando miras los jugadores que tenías como Morata y Mariano que lo hicieron muy bien, ahora miras y tienes solo a Mayoral, puedes pensar que falta un nueve, pero al final no se ha podido. Sobre todo me hubiera gustado que se quedara Morata pero quería jugar más y quiso marcharse. Lo respetamos y al final no se ha podido conseguir otro jugador", lamentó dejando ver que esperó hasta el último momento a Mbappe.



"No hay que dar más vueltas, además creo mucho en Mayoral, quiere y tiene hambre. Estamos con Karim, que ahora está fuera, tenemos a Gareth que juega en banda y es verdad que no es nueve pero está Cristiano y nos vamos a apañar con la gente que tenemos. Lo vamos a hacer bien", sentenció.