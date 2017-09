Increíble regreso de Cicinho al fútbol tras dejar atrás su problema con el alcohol

¿Lo recuerdan? Sí, es Cicinho, aquel lateral derecho que tuvo la oportunidad de vestir la camiseta del Real Madrid y que hoy es noticia.

"Era un alcohólico porque no era capaz de beber sólo una cerveza. Yo bebía hasta caer al suelo no bebía. Cuando llegue el Real Madrid se me fue de las manos. Ahí bebía mucho, pero no era de noche. Algún periodista me veía bebiendo, pero la buena racha que vivía maquillaba la situación", confesó el jugador hace unos meses.

Ahora, esto ha quedado atrás y con 37 años de edad su regreso a las canchas es una realidad. El problema del alcohol ha quedado atrás.

Cicinho ha firmado un contrato por una temporada con el Brasiliense de la Serie D de su país. No hay duda que su retorno es increíble.

Son ocho clubes lo que han contado con los servicios del brasileño, entre ellos el Real Madrid y la Roma. En Brasil ha jugado ha defendido los colores del Botafogo, Atlético Mineiro, Sao Paulo y Sport Recife.

Veremos cómo le va ahora a Cicinho, que al parecer ha superado al cien por ciento su adicción al alcohol.