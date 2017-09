¡Arde el PSG! Alves habla sobre la polémica entre Neymar y Cavani

Follow @GustavoRocaGOL

En las últimas horas ha estallado en Francia la lucha de poderes que se tienen en el PSG los delanteros sudamericanos Neymar y Edinson Cavani.

Y es que a la hora de patear un penal o un tiro libre, estos jugadores corren hacia el balón para cogerlo y lanzarlo, pero en más de una ocasión se ha visto a Ney y Cavani discutiendo quién lo hace.

Eso no ha caído bien al entorno parisino, pero lo que más ha sonado es el episodio de Dani Alves, quien en un tiro libre ante Lyon, le quitó la pelota a Cavani para dársela a Neymar.

El lateral derecho quiso defenderse y alejarse de esta polémica: "Iba a pegarle yo. Cogí el balón para tirar la falta, porque ya hice algunos goles así y tenía confianza en repetir", explicó.

"Pero creo que eso es lo de menos. Lo más importante es que al final el equipo esté por encima de cualquier resultado individual. Cuando uno tiene ganas y ve que el juego no va bien toma esa responsabilidad y yo quería hacerlo. Pero después Neymar me cogió la pelota y acabó tirando. Yo cogí el balón para intentar chutar, pero desafortunadamente no pude", le dijo a la televisión brasileña SporTV.