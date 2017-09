Dani Carvajal: ''Mi cláusula es alta para que nadie pueda arrebatarme del Real Madrid''

El jugador del Real Madrid, Dani Carvajal, se mostró feliz luego de estampar su firma en su renovación con el club que lo vincula hasta el 2022. El español habló de los objetivos que tiene con el equipo y sobre su cláusula de rescisión.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

Madridista desde niño

Es parte de mi vida, de cumplir un sueño, le estoy muy agradecido al club. Es otro gran día de mi vida para enmarcar, prolongar mi contrato con el club de mi vida, el de mi familia. Quiero volver a ganarlo todo.

Objetivos con el Real Madrid

En 2022 espero haber ganado la máxima cantidad de títulos posibles y entrar en la historia del Madrid, creo que esta generación lo está consiguiendo.

Cláusula

Es alta para que nadie pueda arrebatarme de aquí.

Momentos más duros de su carrera

En todo momento de la carrera de un deportista hay momentos peores y mejores. Recuerdo momentos duros, como para dar el salto al primer equipo, que tuve que abandonar el club.

Zinedine Zidane

Desde que llegó apostó por mí y le tengo que estar agradecido eternamente. Con él creció mi nivel de confianza y se están viendo los resultados que está consiguiendo. Es un entrenador espléndido.

No tiene relevo en el plantilla

Achraf es un chico muy bueno y cuando el míster lo necesite lo va a hacer muy bien. Ahora estoy jugando mucho y ojalá pueda seguir haciéndolo, eso es que el míster confía mucho en mí.

Sueña con ser capitán del Real Madrid

Te mentiría si te dijese que nunca me he imaginado de capitán... Pero si eso llega será dentro de mucho. Nuestro capitán es Sergio Ramos y lo hace de maravilla. Pero me gustaría algún día.