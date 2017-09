Rafael Márquez se olvida del 'testaferro' y regresa a los entrenos del Atlas

El defensor Rafael Márquez regresó este lunes a los entrenamientos del Atlas para mantenerse en buena forma física al tiempo que seguirá su proceso legal en Estados Unidos.



De acuerdo con una investigación que el Gobierno de Estados Unidos hizo pública el 9 de agosto, Márquez y el cantante Julión Álvarez son sospechosos, junto con otros 20 mexicanos, de ser testaferros del traficante Raúl Flores Hernández, una acusación que fue rechazada tanto por el jugador como por el artista.



"Rafael Márquez se reintegra a los entrenamientos del primer equipo de Atlas. Rafa podrá continuar con su preparación física, a fin de mantenerse en forma para cuando llegue el momento de su regreso a las canchas", apuntó el equipo mexicano en un comunicado.

RAFAEL MÁRQUEZ ES ACUSADO DEL TESTAFERRO DE NARCOTRÁFICO

El entrenamiento se desarrolló a puerta cerrada en la sede del club conocida como la Madriguera rojinegra, situada en Zapopan, dijeron a Efe fuentes del club.



El regreso a los entrenamientos de Márquez, de 38 años, se da en un momento en que el equipo marcha decimosexto en la clasificación del Apertura mexicano con apenas siete unidades, las mismas que Pumas y Puebla, penúltimo y último.



El pasado sábado, en la novena jornada, el Atlas perdió como visitante por 2-1 ante el Monterrey y sumó su quinta derrota en nueve partidos, además de dos triunfos, un empate y un encuentro pospuesto.



El exjugador del Barcelona contó con el permiso del equipo para regresar a los entrenamientos, pero en ningún momento se contempla que pueda jugar con el club, del que es capitán, ya que su problema legal no se lo permite, pero servirá como apoyo para los jugadores.



"A la par de reintegrarse a las actividades del primer equipo, Márquez continuará con el proceso legal acompañado por sus familiares, abogados y amigos", añadió la nota.



El Atlas señaló que "ha estado al pendiente de la situación del jugador" y le ha hecho saber que cuenta con el apoyo del club y espera que la situación por la que atraviesa tenga una resolución favorable.



Márquez no ha jugado con el equipo en lo que va del Apertura mexicano y no fue convocado con la selección mexicana para los más recientes partidos de la eliminatoria de la Concacaf de inicios de septiembre.

