Mijatovic: ''Yo hubiera vendido a Bale porque no se ha adaptado''

El exjugador del Real Madrid, Pedja Mijatovic, analizó el triunfo del equipo blanco en Anoeta frente a la Real Sociedad (1-3) y en una entrevista para la Cadena SER, aprovechó para referirse a Gareth Bale, quien fue una de las figuras del partido.

Mijatovic alabó el trabajo realizado por el galés, pero en general confesó que desde hace algunas temporadas hubiera vendido a Bale por no adapartarse al equipo.

"Por unas cosas o por otras, Bale no se ha adaptado. Eso sí, el domingo ha hecho un golazo", comenzó explicando el montenegrino.

Por otra parte reconoció que quizá hubiera vendido al galés: "¿Si hubiera vendido a Bale? Tendría que conocer más cosas, pero hablándolo con él, puede que sí'', comentó sin guardar nada.

Mijatovic también opinó que con gusto volvería como directivo del equipo blanco, pero que no lo hace por la presencia de Florentino Pérez.

"Claro que me gustaría volver al Madrid, pero con Florentino no creo que vuelva, porque creo que él no querría", sentenció.