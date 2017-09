Zidane reitera que su renovación "está hecha" pese a no hacerse oficial

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reiteró en rueda de prensa un mensaje que ya desveló el pasado 12 de agosto, que su renovación con el club madridista "está hecha", aunque sigue sin hacerse oficial ni celebrarse el acto que en los últimos días han protagonizado Marcelo, Isco y Dani Carvajal.



"Me encuentro bien, el tema de la renovación ya está hecho pero no significa nada, me importa el día a día. No me veo más allá de lo que hago en el día a día, que es difícil y hay que rendir", aseguró.

No es la primera vez que el técnico francés asegura públicamente tener cerrado el acuerdo de renovación con el Real Madrid sin aún haberlo certificado con la firma en el nuevo contrato.



"Estoy contento pero esto no significa nada, puedo firmar diez o veinte años de contrato que sé dónde estoy y lo que tengo que hacer", confirmó Zidane tras ser preguntado por su renovación por tres años más. "Dentro de un año puedes no estar aquí, por eso el Real Madrid y yo nunca vamos a discutir", añadió.



El Real Madrid ha iniciado los actos de renovación con sus jugadores en primera instancia y se espera que tras Marcelo, Isco Alarcón y Dani Carvajal, en breve haga oficial el acuerdo cerrado con Zidane.