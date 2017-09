Partidos y horarios de hoy martes en España y resto de Europa

Sigue la actividad en las principales ligas del mundo este martes. Los países Italia, España, Alemania e Inglaterra tendrán partidos interesantes.

Comenzamos este recorrido por la Serie A donde el Inter de Mauro Icardi se enfrentará al Bologna a las 12:45 del mediodía. Mientras que en la B el Brescia del hondureño Rigoberto Rivas visita al Ternana a las 12:30, esto por la quinta fecha de la división de plata italiana.

Nos vamos a La Liga de España donde el Valencia abrirá la fecha 5 en el Mestalla cuando a las 12:00 del mediodía mida fuerzas contra el Málaga; dos horas más tarde el Barcelona hará lo suyo ante el Eibar.

La Bundesliga cada vez está más emocionante: Schalke 04 y Bayern Munich tienen una cita a las 12:30, a la misma hora Wolfsburg y Werder Bremen también se verán las caras.

Por último, pero por la Copa Inglesa el Leicester jugará en casa ante el Liverpool de Jürgen Klopp y Coutinho, eso a las 12:45 pm, media hora luego el Tottenham lo hará ante el Barnsley.

LOS JUEGOS

Serie A: Bologna vs. Inter (12:45 pm)

Serie B: Ternana vs. Brescia (12:30 pm)

La Liga: Valencia vs. Málaga (12:00 pm)

La Liga: Barcelona vs. Eibar (2:00 pm)

Bundesliga: Schalke vs. Bayern Munich (12:30 pm)

Bundesliga: Wolfsburg vs. Werder Bremen (12:30 pm)

Copa Inglesa: Leicester City vs. Liverpool (12:45 pm)

Copa Inglesa: Tottenham vs. Barnsley (1:00 pm)

