Messi anota cuatro goles en humillada al Eibar en el Camp Nou

El Barcelona se aseguró acabar la 5ª jornada de la Liga como líder tras golear este martes al Eibar (13º) por 6-1, con cuatro goles de la estrella azulgrana Lionel Messi, sumando hasta ahora todos los puntos posibles en el campeonato (15).



El argentino fue el protagonista del partido, anotando cuatro dianas (21 de penal, 59, 62 y 87), mientras que los otros dos los marcaron el brasileño Paulinho (37) y Denis Suárez (53). El tanto del equipo vasco lo marcó Sergi Enrich (57).



VER: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA



El técnico Ernesto Valverde se decidió por las rotaciones, algunas obligadas, como la del francés Ousmane Dembelé, operado este martes en Finlandia y al que sus compañeros apoyaron saltando al campo con una camiseta de ánimo, y otras por descanso, como la del uruguayo Luis Suárez.

Lionel Messi anotó cuatro goles ante el Eibar.

Quizás por ello fue el Eibar el primero que dispuso de una enorme ocasión de gol, en un mano a mano que Sergi Enrich falló ante Marc André Ter Stegen (3).



El arquero alemán volvió a protagonizar una acción decisiva al rechazar un peligroso disparo del japonés Takashi Inui (9).



Al Barcelona le costó entrar en el partido y se vio favorecido por una discutida decisión arbitral en una caída del portugués Nelson Semedo que el colegiado señaló como penal. Y Messi no falló desde los once metros (20).



El equipo vasco siguió intentándolo y se acercó con peligro al área de castigo azulgrana, pero para entonces la 'bestia' Messi ya se había despertado y no iba a tardar en erigirse en protagonista, una vez más, en un partido del Barça.



Primero con un disparo colocado que envió a córner el arquero serbio del Eibar Marco Dmitrovic. El saque de esquina lo botó Denis Suárez y Paulinho se elevó imperial dentro del área para cabecear a la red el balón y colocar el 2-0 en el marcador con el que se llegó al descanso.

Lionel Messi festaja uno de sus cuatro goles ante el Eibar.

- Denis y Paulinho otra vez protagonistas -



Fue una jugada protagonizada por dos hombres poco habituales y que ya fueron decisivos el pasado sábado en el trabajado triunfo en Getafe, anotando los dos goles de la remontada (2-1).



Tras la pausa, Messi volvió a protagonizar una magnífica jugada, culminada con un disparo desde la frontal que rechazó Dmitrovic y Denis Suárez, muy atento, anotó el tercero (53).



El Eibar, que no había jugado un mal partido hasta entonces, encontró el premio a su perseverancia con el tanto de Sergi Enrich (57), pero su sueño de intentar arrancar un punto del Camp Nou desapareció en tres minutos, los que necesitó Messi en liquidar el partido.



Primero con un disparo colocado de zurda (59) y después cruzando la pelota ante la salida de Dmitrovic tras realizar una pared con Paulinho (62).



Denis Suárez volvió a anotar con el Barcelona. El resurgir del '6'.

Messi redondeó su actuación con un cuarto gol, el sexto de su equipo, en el tramo final del encuentro.



Con estos cuatro goles, Messi lidera la clasificación de goleadores de la Liga, con un total de 9 tantos en cinco partidos, cinco más que su compatriota Maxi Gómez (Celta) y que el italiano Simone Zaza, que anotó tres en la goleada del Valencia al colista Málaga en el partido que abrió la fecha.



Zaza anotó sus tres goles en apenas 9 minutos (54, 60 y 63) en un encuentro en el que Santi Mina inauguró el marcador en el primer tiempo (17) y lo cerró Rodrigo a poco para el final (86).



Con esta victoria, el Valencia se coloca tercero con 9 puntos, a cinco del Barcelona.



Alineaciones



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Denis Suárez, Rakitic, Messi; Suárez y Deulofeu.



Eibar: Dmitrovic; Capa, Gálvez, Oliveira, José Ángel; Dani Garcia, Jordán, Rivera; Bebé, Enrich e Inui



Árbitro: Hernández Hernández (Comité canario).