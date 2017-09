Chelsea, City, United, Arsenal: los 'grandes' no fallan en la Copa de la Liga

Chelsea, Manchester City, Arsenal, Manchester United y Everton. Ninguno de los 'grandes' falló este miércoles en la tercera ronda de la Copa de la Liga y todos avanzaron sin excesivos aprietos a la siguiente fase, donde ya esperan Tottenham, West Ham, Swansea y Leicester, entre otros.



El Chelsea, con algunos de sus futbolistas menos habituales -Caballero, Musonda, Kenedy, Zappacosta, Batshuayi, Christensen- goleó sin miramientos al histórico Nottingham Forest en un duelo que quedó prácticamente sentenciado antes del minuto 20.



Michy Batshuayi (m.19, m.53 y m.86) vio portería en tres ocasiones, mientras que Kenedy (m.13) y Charly Musonda (m.40) se unieron a la fiesta en Stamford Bridge. Los 'Tricky Trees' maquillaron ligeramente el marcador en el tiempo de descuento de la segunda mitad (m.90+1) con un tanto de Darikwa tras una serie de errores de la zaga 'Blue'.



Además del Chelsea, el Arsenal, su vecino londinense, logró el pase a tercera ronda después de doblegar en el Emirates Stadium al modesto Doncaster Rovers.



Un solitario tanto de Theo Walcott (m.25) le dio el triunfo a unos 'Gunners' que saltaron al campo con un 'once' enteramente diferente del que empató el pasado domingo 0-0 con el Chelsea en la Premier League.



Arsene Wenger introdujo once modificaciones y apostó por algunos de los jugadores que han tenido menos minutos en liga, entre ellos Ospina, Chambers, Mertesacker, Wilshere, Elneny, Walcott, Giroud y Alexis.



A Arsenal y Chelsea los acompañarán en cuarta ronda los dos equipos de Manchester: el United goleó sin paliativos al Burton Albion (4-1) y el City asaltó el siempre complicado estadio de The Hawthorns y se deshizo del West Bromwich (1-2).



Un doblete de Rashford (m.5 y m.17) y los goles de Lingard (m.36) y Martial (m.60) le dieron el triunfo a los de José Mourinho, que defienden el título conquistado el pasado año.



Sus vecinos del City sufrieron lo indecible, pero consiguieron llevarse la victoria de West Bromwich gracias a dos goles del internacional germano Leroy Sané (m.3 y m.77). En los 'Baggies' vio portería el argentino Claudio Yacob (m.72), y a punto estuvo de lograr el empate Hal Robson-Kanu con una serie de oportunidades en los instantes finales.



La mala noticia para Guardiola fue la lesión de Ilkay Gündogan, quien jugó su primer partido de titular desde diciembre del último año y se marchó 'tocado' tras una entrada de Yacob.



Además, el Everton goleó al Sunderland por 3-0 (tantos de Calvert-Lewin -dos- y Niasse) y completó la terna de 'grandes' en tercera ronda de la EFL Cup -ahora Carabao Cup-.



-- Resultados de los partidos de la tercera ronda de la Copa de la Liga (Carabao Cup):



- Miércoles



ARSENAL 1 - Doncaster 0



CHELSEA 5 - Nottingham F. 1



EVERTON 3 - Sunderland 0



MANCHESTER UTD 4 - Burton Albion 1



West Bromwich 1 - MANCHESTER CITY 2



- Martes



CRYSTAL PALACE 1 - Huddersfield 0



Aston Villa 0 - MIDDLESBROUGH 2



Brentford 1 - NORWICH 3



BRISTOL 2 - Stoke 0



Burnley 2 - LEEDS 2 (3-5,p)



BOURNEMOUTH 1 - Brighton 0



LEICESTER 2 - Liverpool 0



WEST HAM 3 - Bolton 0



WOLVERHAMPTON 1 - Bristol 0



Reading 0 - SWANSEA 2



TOTTENHAM 1 - Barnsley 0.