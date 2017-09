Tabla de posiciones de España: Real Madrid deja escapar al Barcelona

El Real Madrid vuelve a fallar en esta temporada en la Liga y está dejando escapar puntos valiosos. Este miércoles los dirigidos por Zinedine Zidane han perdido en el Bernabéu 0-1 contra el Real Betis de Sevilla.

Este es el tercer empate de los blancos después de haber igualado también con el Valencia (2-2) y Levante (1-1). Sus únicos triunfos han sido de visita 0-3 al Deportivo y 1-3 a la Real Sociedad en Anoeta.

Con este resultado, el Barcelona queda líder solitario con 15 puntos, en el segundo puesto aparece el Atlético de Madrid con 11 igual que el Sevilla con 11 en tercer, en el cuarto puesto aparece el Valencia con 9. también la Real Sociedad tiene 9.

El Real Madrid se queda con 8 puntos en el séptimo lugar de la tabla de posiciones.

Luego vienen cuatro equipos con 7 puntos en el octavo, noveno y décimo lugar que son Athletic Club, Leganés, Betis y Las Palmas.

JUEGOS DEL SÁBADO

Atlético Madrid 5:00 AM Sevilla

Deportivo Alavés 8:15 AM Real Madrid

Málaga 10:30 AM Athletic Club

Girona 12:45 M Barcelona

JUEGOS DEL DOMINGO

Espanyol 4:00 AM Deportivo

Getafe 8:15 AM Villarreal

Las Palmas 10:30 AM Leganés

Eibar 10:30 AM Celta

Real Sociedad 12:45 M Valencia