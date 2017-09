Zinedine Zidane: "Tranquilos, vamos a levantar. La Liga es muy larga"

Con mucha calma, como se le caracteriza, ha tomado Zinedine Zidane esta dolorosa primera derrota en Liga frente al Betis de Sevilla 0-1 en el Bernabéu donde suman 8 puntos tras cinco partidos disputados. El francés considera que han hecho todo lo necesario.

"Hoy la pelota no ha querido entrar, tuvimos 26 o 27 opciones de goles, no hay que dar vueltas, no ha sido un gran partido, pero tampoco fue malo". "El año pasado ganamos partidos que no merecíamos y ahora es al revés, han sido dos puntos en casa de 9 y hay que aceptar", afirma Zidane.

VER TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA

¿Les incomoda jugar en el Bernabéu? "Nosotros jugamos a gusto acá, solo que la pelota no quiso entra. Los jugadores han corrido, pero no ha sido un gran partido, pero ha habido esfuerzo, al final duele un poco porque no merecíamos ganar, es cierto, pero con el esfuerzo que hicimos y ese gol al final es duro, pero esto es muy largo, la Liga acaba de de comenzar, vamos a seguir nuestro trabajo y pensar en el partido del sabado".

¿Hay motivos para que el madridismo esté preocupado? "No hay motivo para estar preocupados, esto es fútbol, hicimos un gran partido en San Sebastián y hoy no lo ha sido. No voy a reprochar a mis jugadores que hayan intentado ganar", defendió.

Y cerró: "Lo que me duele es perder 1-0. A muchos no les gusta cuando todo va mal, pero tranquilos, vamos a levantar y la Liga es muy larga".