Sergio Ramos: ''No sorprende que no nos piten penales y al Barcelona sí''

El defensor y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, analizó la sorpresiva derrota ante el Real Betis en el Santiago Bernabéu y no se anduvo por las ramas para declarar que los árbitros pitan penales solo a favor del Barcelona.

Problemas en el Bernabéu

No se por qué nos está costando tanto marcar en el Bernebéu. Van pasando los minutos, no llega el gol y es difícil. Hemos creado las ocasiones, hemos echado sólo de menos el gol.

Tres partidos sin conocer el triunfo de local

Es un comienzo jodido, es para preocuparse. Ha habido partidos contra rivales que normalmente se llevan otros resultados del Bernabéu, pero hay que pasar página, hacer autocrítica y pensar en los siguientes partidos. Somos los mismos jugadores que hace un mes y medio estábamos ganando títulos. Hay que estar unidos y pensar en nosotros, pero hay una gran plantilla y no hay excusas.

Derrota contra el Betis

Está claro que no ha sido uno de nuestros mejores días, sobre todo de cara a gol. Es de estos partidos donde no se ha generado un gran fútbol, pero sí muchas ocasiones para haber ganado. Hay que pensar en el siguiente partido.

Sobre el arbitraje

Cuanto más hablemos de los árbitros es incluso peor. Hay que tener respeto al colegiado y que lo intenten hacer lo mejor posible. Es mejor mantenerse al margen, no es bueno darles protagonismos. No me sorprende que no nos piten penaltis y al Barcelona sí, pero si hubiésemos marcado tres goles no nos estaríamos lamentando.

A siete puntos del eterno rival

No es demasiada distancia estar a 7 puntos del Barcelona. Hemos remontado otras veces distancias mayores. Hay que pensar en lo siguiente

Las críticas por los resultados en casa

Es respetable la opinión de todo el mundo. Yo me voy a casa con la conciencia tranquila, hemos dado el máximo, el resultado no ha acompañando. Es un capítulo del libro, pero no es el fin del libro.