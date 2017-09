Benzema: ''El Real Madrid será mí último club''

Karim Benzemana, delantero del Real Madrid, brindó declaraciones luego de estampar su firma que lo vincula hasta el 2021 y sorprendió al comentar que espera que el equipo blanco sea el último equipo de su vida.

Renovación

Me siento muy feliz, porque hace mucho tiempo que estoy aquí y ha pasado el tiempo muy rápido. Estoy orgulloso de mi carrera en el Madrid, y voy a trabajar para ganar más títulos porque estoy en el mejor club del mundo.

El Madrid como segunda familia

Desde el primer día hasta ahora han estado siempre conmigo, y puede que sea como una segunda familia. Me han apoyado en cosas extradeportivas, pero el final si no eres bueno y no lo demuestras... No es suerte.

Regreso tras su lesión

Trabajo cada día para regresar lo antes posible, no te puedo dar una fecha, pero espero que pronto.

Sobre las críticas

Son parte de mi vida, eso te permite dar el máximo. Sé como es, sé que en este club hay mucha crítica. Estoy aquí para trabajar, cuando la gente me critica, es porque ellos esperan más cosas de mí. Voy a trabajar más para eso.

Distancia con el Barcelona en la temporada

El comienzo no es muy bueno, pero pasa en todos los grandes equipos. Es sólo el inicio, confío en el equipo y lo más importante es que estamos unidos.

El año más difícil con el Madrid

Fue el primero porque vine con 21 años y no conocía nada, la adaptación fue un poco mala. Sólo con el fútbol no bastaba.

Retirada del fútbol

Me gusta el fútbol del Madrid y me quiero retirar aquí porque para mí no hay otro club como el Madrid. Este será mi último club, ahora me siento muy bien.