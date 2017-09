POLÉMICA: Dani Alves no se queda callado y le responde a Forlán

Dani Alves, lateral derecho del PSG, respondió al exfutbolista uruguayo Diego Forlán, quien lo había reprobado por perjudicar a su compatriota Edinson Cavani, pidiéndole que cierre "el orto y deje la polémica''.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA FRANCESA



En su cuenta de Twitter, el brasileño se refirió a la controversia del encuentro liguero del pasado domingo entre el PSG y el Lyon.



En ese partido, el brasileño Neymar y Cavani discutieron para decidir quién lanzaba un penal y Alves arrebató el balón a auruguayo para dárselo a Neymar.



"No sé qué partido vieron ustedes, pero, para vuestra información, no quité el balón a ningún compañero, al revés ¡a mí me lo quitaron!", dijo Alves, en respuesta a las declaraciones de Forlán a la cadena Cope.



"Y también para vuestros datos, el último gol de falta del PSG lo hice yo.... así que cierren el orto y dejar de hacer polémica con mi nombre", concluyó Alves.

Dani Alves contestó a luego de las declaraciones de Forlán.

En unas declaraciones realizadas antes a la cadena de radio uruguaya Sport, Forlán, había mostrado su descontento por el aislamiento de su compatriota Cavani.



"Ojalá que Edi (Cavani) tenga apoyo en algunos compañeros, aunque son muchos brasileños y en este caso van a apoyar a Neymar y no a él. Sinceramente me parece una injusticia total, Neymar es Neymar, pero Cavani es Cavani", dijo.