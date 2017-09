¿Cavani o Neymar? Emery se vuelve a pronunciar sobre el tema de los penales en el PSG

Los dos jugadores que tirarán los penales en el París Saint-Germain serán Edinson Cavani y Neymar, pero su entrenador Unai Emery no reveló la identidad del lanzador número 1, este jueves en una conferencia de prensa: "Voy a decírselo primero a los jugadores y a todo el equipo".



"Aquí, los dos jugadores que están (designados) para tirar los penales son Cavani y Neymar (...) porque son capaces de asumir esa responsabilidad", explicó el técnico español.

"El año pasado, el jugador para tirar los penales era Cavani. Este año, con la llegada de Neymar, son dos. Después, la decisión de quién es el número 1 y quién el número 2 es una decisión que tengo que tomar y vamos a hacerlo así", añadió.



"El que sea primero o segundo, se lo diré primero a los jugadores y también a todo el equipo", insistió.



La cuestión de saber quién será el encargado de lanzar los penales entre Cavani y Neymar se ha convertido en un asunto espinoso después de que el segundo reclamara al primero que le dejase lanzarlo, sin éxito, durante la victoria 2-0 ante el Lyon el domingo. El uruguayo terminó fallando el tiro.



Emery no quiso entrar en polémicas sobre la supuesta disputa entre los dos jugadores en el vestuario.

DANI ALVES CITÓ A NEYMAR Y CAVANI:

"Son dos jugadores muy competitivos. Buscan lo mejor para el equipo, en primer lugar, y luego tienen también objetivos individuales. Insisto: hay un buen ambiente en el grupo. Justo después del partido existe un estado emocional muy fuerte y puede haber conversaciones, que se pueden llamar disputas, pero que son normales y que se producen prácticamente después de todos los partidos, en un sentido u otro. Pero eso no rompe la armonía, el buen ambiente que hay en el equipo. Al final, lo que tenemos que hacer es buscar permanentemente el bien común, siempre con un buen ambiente en el vestuario", indicó.



El diario L'Equipe reveló que el brasileño Dani Alves tuvo la iniciativa de organizar una cena con ambos jugadores el miércoles, para rebajar tensiones.



"Me gusta mucho que los jugadores, todos juntos, coman o cenen. Cuando llegan nuevos jugadores quieren hacer una cena y estoy contento, eso es bueno para todos, que estén juntos no únicamente en los entrenamientos, en concentraciones o en el partidos, sino también fuera", opinó el entrenador vasco.