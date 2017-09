¡Admirable! Técnico español del Cruz Azul ayuda como todo un obrero tras terremoto en México

Admirable todo lo que el director técnico español del Cruz Azul Paco Jémez ha hecho desde que el terremoto sacudió a México el pasado martes.

Jémez, que lleva poco menos de un año en suelo azteca se puso manos a la obra y sin importar que es su país, puso su empeño y solidaridad con el pueblo mexicano para ayudar en lo que podía.



"Te puedo asegurar que vivir una cosa de estas, tener que salir corriendo del hotel no es fácil. Estábamos todos comiendo, sin saber si llegabas a la puerta… puedo asegurar que es la situación más tensa y más difícil y comprometida que he vivido en mi vida. Me gustaría hacer más, pero de poco a poco, si somos muchos podemos llenar un mar entero”, dijo en entrevista al programa Transistor de Onda Cero el técnico.



Luego, al ver la catástrofe que había dejado el sismo, Paco decidió apoyar con víveres en el centro de acopio que se instaló en la Plaza de Toros México; sin embargo, al final optó por quedarse también a ayudar como voluntario, algo que ha hecho desde la una de la tarde de este día y asegura que permanecerá hasta que sea necesario.



"El futbol no está en la mente de nadie, yo he llegado desde la una de la tarde a dejar víveres, medicinas y cosas que hacen falta; venía solo con esa intención, pero vi a tanta gente ayudar que no podía hacerme un lado y desde la una he estado cargando camiones de agua, ropa, medicamento porque es una situación difícil y hace falta mucha ayuda en todos los sitios", dijo Jémez hace un par de días.

De paso, el europeo habló sobre la gran unión que ha percibido de la sociedad mexicana y de muchos extranjeros que están en el país.

"Lo bonito de esto es que no son solo ver mexicanos, hay ingleses… yo estaba codo a codo con un inglés que no le entendía nada, pero no había que entenderle mucho tampoco; la verdad es una experiencia, dentro de la tristeza que te da de ver que un país sufre una cosa así, es una experiencia espectacular estar trabajando tantas horas para intentar ayudar y que lo suministros lleguen lo antes posible a la gente que lo necesita", explicó Paco.

La actitud y amor con que hacía las cosas ha hecho que este hombre trabajador que dirige al Cruz Azul se gane por completo el respeto y cariño de todo México; se llama Francisco Jémez Martín Paco Jémez