Después del sismo, futbolista argentino dice estar arrepentido de haberse ido a México

El futbolista argentino Carlos Salom, que juega para el Puebla, es blanco de duras críticas en México luego de haber brindado desafortunadas declaraciones tras el sismo que ha provocado la muerte de más de 300 personas.

En declaraciones a la radio CDF de Chile el delantero relató que el sismo lo vivió cuandon estaba finalizando el entrenamiento. “Estábamos terminando de entrenar y empezó todo el terremoto. Tuvimos que evacuar el estadio y quedarnos en el estacionamiento. Fueron minutos intensos y todo lo que vieron en redes fue lo que pasó”, dijo el jugador.

Su mayor preocupación en ese momento era su familia que por suerte salieron ilesos de este grave incidente. “Tenía la suerte que los chicos estaban en el colegio y mi esposa cerca y cuando me pude comunicar se fue al colegio. Hicieron simulacro y dio coincidencia que fue en el horario y después la gente estaba preocupada. La luz cortada hasta después de cuatro horas”

Luego al final brindó las feas declaraciones que le ha costado miles de críticas al afirmar que está arrepentido de haberse ido al fútbol mexicano.

“Yo siempre quise venir a jugar a México y no se me daba y mi esposa me decía que quizás no se daba por algo. Ahora que vine forcé todo para poder venir y vine obligadamente. Me arrepiento de haber venido; voy a cumplir el contrato y ya después veremos, pero no sé si voy a seguir otro año acá”.

La reacción de los aficionados en las redes sociales no se hizo esperar, explotaron de furia contra el delantero y le han pedido que se vaya del país. Actualmente el jugador suma 197 en 4 partidos y no ha anotado ningún gol.