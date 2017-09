Mathieu: ''Neymar se fue del Barcelona porque estaba detrás de Messi''

El defensor francés del Sporting de Portugal, Jérémy Mathieu, concedió una entrevista a EFE donde se refirió al partido que tendrá contra el Barcelona por la Champions y sobre la salida de Neymar de la entidad azulgrana.



TABLA DE POSICIONES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Enfrentar a sus antiguos compañeros

Nos ha tocado Barcelona y sabemos que es un gran equipo. De momento no he hablado nada con ellos. Cuando el partido se acerque creo que voy a hablar con algunos para hacer alguna broma.



¿Algún pronóstico del partido?



Es muy difícil, vamos a intentar ganar el partido como siempre. Va a ser un partido muy difícil y complicado, pero vamos a intentarlo.



El Barcelona acaba de fichar a Paulinho



No lo conozco, pero si el Barcelona ficha algún jugador es que lo merece, y ha marcado goles importantes.



Su adaptación al Sporting y reencuentro con Coentrao



Bien, muy bien. Estoy muy feliz aquí y con los resultados que tenemos ahora estoy contento y estamos contentos. Coentrao fue un rival cuando estaba en Madrid y yo en Barcelona, pero ahora somos compañeros y estamos tranquilos los dos, tenemos que aportar nuestra experiencia a este grupo y creo que de momento lo hacemos así.

¿Messi o Cristiano Ronaldo?



No conozco a Cristiano como persona pero en el juego son dos tipos diferentes y cada uno tiene su estilo. Conozco bien a Leo y es verdad que es un buen jugador.



¿Sabía que Neymar se acabaría marchando?



No, en ningún momento la gente pensaba que se iba del Barcelona. Es el fútbol, es así, es su decisión, mi opinión es que se fue del Barcelona porque estaba detrás de Messi, creo que quiere ganar un Balón de oro y de momento creo que está feliz en París porque marca goles.



¿El Barcelona sin usted, sin Neymar, y sin Luis Enrique es un equipo más débil?



Barcelona siempre es un equipo difícil, guarda su estilo. Es verdad que Neymar es un gran jugador, pero tiene muchos jugadores buenos.