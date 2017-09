La carta que estremece a Cristiano Ronaldo sobre niño mexicano que murió en sismo

Santiago Flores Mora era un niño que soñaba con ser futbolista y que su pasión por el Real Madrid y su admiración a Cristiano Ronaldo lo hacía transpirar de felicidad.

Sin embargo sus sueños en la vida se acabaron el pasado 19 de septiembre cuando un sismo de 7.1 en escla de Richter sacudió México y murió soterrado en el Colegio Enrique Rebsamen.

“Mi bebé, y no es mentira lo que dijo mi cuñada, festejaba como Cristiano, todos los sábados y domingos veíamos el partido del Real Madrid. Le fomentábamos esto y era algo natural. Le cortábamos el cabello como él en las vacaciones, le marcábamos la línea en el cabello y estaba fascinado, no teníamos inconveniente”, mencionó Fernando Flores, su padre.

Ha sido precisamente su progenitor quien con mucho dolor escribió una carta que se propagó rápidamente en las redes sociales donde quería darle un último adiós a su hijo diciéndole a Cristiano Ronaldo lo que él significaba para su pequeño.

'Señor Cristiano Ronaldo. Le escribimos llenos de dolor, mi hijo Santiago Flores Mora quedó atrapado en el Colegio Enrique Rébsamen, estaba en segundo A, hoy es su cumpleaños, cumpliría 7. El motivo de escribirle es porque él era más que su admirador, escribía en todos lados su nombre, últimamente le daba por llenar cualquier nota del colegio como Santiago Flores Mora Cristiano Ronaldo. Solo le mando el uniforme que su padre le compró, me pidió solo una vez que le mandara a escribir a máquina su nombre, como él no lo hizo tomó su plumón y lo escribió, no una, todas la veces que lo necesitaba, por eso continuamente lo escribía. Solo quería que usted supiera que mi hijo soñaba con conocerlo, con irlo a visitar, ahora que se fue con Dios y con mucho dolor le escribo, desafortunadamente no le di importancia en vida sobre este amor que sentía por usted, lo último que me dijo antes de ingresar al colegio fue ‘hoy será mi mejor partido de futbol, será un clásico Real Madrid vs Barcelona y yo soy Cristiano Ronaldo, haré que mi equipo le dé una paliza al Barça", ha sido la conmovedora carta que ha llegado a los ojos del portugués.

Fernando Flores junto a sus hijos, uno de ellos era Fernando que lastimosamente murió en el sismo.

Cristiano al saber esta triste noticia trata de comunicarse con sus familiares debido a que se ha conmovido al leer. “Me contactó alguien que está con un representante de Cristiano. Me dan la oportunidad de escuchar unas palabras del futbolista y créame que cuando las escuchemos aquí lloraremos de la emoción, porque es el sueño de mi hijo”.

Además relató cuando Santi escribió el nombre de Cristiano en su camisa: “Yo se lo compré hace dos o tres años. Ya le estaba quedando chico (el uniforme), pero como es el completo él no lo dejaba y tenía como cinco años. Ya había aprendido a escribir, y entonces tardé como una semana o un mes y él me decía “papá, ¿cuándo vas a ponerle el nombre(a la playera)?”. Un día cuando llegué lo vi y él ya lo había pintado. Pensó que lo iba a regañar y lo escribió tan chiquito y bonito que desde ese día me gustó”.

Asegura que su intención no es figurar en los medios, sino expresar el sentimiento de su hijo que hoy tanto extraña. “Nada más queremos que Cristiano se entere. No quisiera salir en medios, cambiaría todo porque mi hijo estuviera aquí, pero quiero que Cristiano se entere y así mi hijo se sienta tranquilo”.