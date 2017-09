Río Ferdinand recuerda cómo le dijo a sus hijos que su mamá estaba muriendo

En 2015, la vida de Río Ferdinand dio un giro total por la muerte de Rebecca, su esposa que no pudo ganar la batalla contra el cáncer.

Fueron varias entrevistas en la que el exjugador inglés relató lo vivido, pero jamás habló sobre el sufrimiento de sus hijos.

Lorenz de diez años, Tate de ocho, y Tia de seis, fueron los más afectados por el adiós de su madre. En entrevista a The Sun, Ferdinand reveló cómo le dijo a sus hijos que Rebecca se había ido al cielo.

"Miré a mis hermosos hijos, perdidos por las palabras, buscando la manera de empezar: 'Me temo que tengo que decirles algo muy, muy triste. Mamá no va a poder salir de aquí. Tiene cáncer de nuevo y esta vez no va a mejorar'", fueron sus primeras palabras.

Me miraron, con los ojos muy abiertos, atónitos. "Han estado tratando de ayudarla, los médicos, pero ya no pueden. Ella ha sido fuerte, y ha intentado mejorar, pero lo siento mucho".

Ferdinand junto a su esposa Rebecca, que perdió la vida por culpa del cáncer.

Ferdinand continuó: "Ella va a ser una estrella, va a subir a las estrellas como un espíritu, y siempre estará allí en el cielo, mirando hacia abajo a nosotros y ... No pude continuar. Las lágrimas corrían por los rostros de los niños; estaban sollozando, gritando".

¿Por qué, por qué? Tate, uno de los hijos de Ferdinand no paraba de llorar. ¿De qué estás hablando? Le decían a Ferdinand.

"Traté de explicar de nuevo, pero ya estábamos más allá de las palabras; envuelto en una tormenta de dolor. Incluso ahora, el recuerdo de esa escena es suficiente para hundirme de nuevo en una oscuridad que nunca quiero volver a ver", explicó.

"Cuando los niños se derrumbaron y sollozaron, los sostuve apretados, mirando por la ventana. Todo lo que pude pensar fue, "F ***** g hell, ¿alguien podría ayudarme?".

LA ÚLTIMA NOCHE

Todo parecía que Rebecca iba sanando, pero en 2015 fueron ocho semanas de mucha lucha, al final ocurrió lo inesperado.

Rio dijo: "Para entonces su hígado estaba fallando y sus extremidades estaban hinchándose, su cuerpo estaba cubierto de magulladuras y ella estaba sufriendo hemorragias nasales explosivas".

Río Ferdinand no olvida aquella noche en que le dijo a sus hijos que su madre había muerto.

"Cuando llegó el momento del pastel, Rebecca levantó a Tia para que ella pudiera apagar las velas. Creo que se había aferrado a la vida para poder ver a Tia a los cuatro. Fue la última vez que los niños la vieron completamente consciente y alerta", confesó.

Río contó también que durmió junto a su esposa en su última noche, donde minutos después murió. Antes, sus hijos fueron al hospital a despedirla y cada uno le dio un beso a su mamá. Qué triste.