Eder, el héroe de Portugal en la Eurocopa, rehace su carrera en Rusia

El portugués Eder, el héroe de Portugal en la Eurocopa de Francia, marcó hoy su primer gol con su nuevo equipo, el Lokomotiv Moscú, en el que intenta rehacer su carrera.



Eder, de 29 años, saltó al campo en el minuto 77 en sustitución de Miranchuk y marcó el gol de la victoria de su equipo en el campo del Rostov en el minuto 93.

Debutó el pasado 10 de septiembre con el equipo patrocinado por Ferrocarriles de Rusia, pero en los dos partidos anteriores aún no había visto puerta.



Gracias a su gol, el Lokomotiv recupera la segunda posición y se pone a un punto del líder de la liga rusa, el Zenit, aunque éste tiene un partido menos.



Desde que triunfara en el Braga, Eder no tuvo suerte en su carrera, ya que no pudo asentarse ni en el Swansea, en el que no marcó ni un gol, ni en el Lille, por lo que este verano decidió aceptar la oferta del Lokomotiv.



Eder reconoció a su llegada a Moscú que aunque el Mundial se celebrará el próximo año en Rusia y su gol en la final ante Francia dio la victoria a Portugal en la Eurocopa, no tiene muchas esperanzas de ser convocado por Fernando Santos.