Suso deja entrever interés por él del Barcelona y Real Madrid

Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre Suso. Delantero del AC Milan que con sus últimas actuaciones ha hecho despertar el interés de muchos clubes importantes sobre él.

Formado en las inferiores del Liverpool y con un paso por el cuadro español Almería, el andaluz fichó por el Milan en 2015 tras haber debutado como profesional con los reds de Brendan Rodgers, que no le dio demasiadas oportunidades.

Desde entonces, su progresión ha ido en aumento y actualmente es un fijo en el once de Vincenzo Montella. Esta temporada ha jugado 10 partidos y ya ha anotado 3 goles, cifra bastante buena para tratarse de un mediapunta. Recientemente le preguntaron por el interés que los grandes de Europa han puesto en él, especialmente Barça y Madrid.



"Si los que te quieren son el Real Madrid o el Barcelona no puedes decir no. De verdad, el Milan siempre ha dicho que no me quiere traspasar y yo siempre he dicho que quiero quedarme aquí. Me han buscado equipos como la Roma o el Inter, pero cada vez que recibía ofertas y se lo decía a la sociedad me decían que no me traspasaban. Y yo era feliz, porque era lo que quería", aseguró el español.

Suso es uno de los referentes del ataque de este nuevo AC Milan que quiere volver a ser protagonista en su liga para después en competiciones europeas.

